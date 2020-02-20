Premier League maç özetleri: Premier League'de 26. haftanın en güzel golleri

Dünyanın en iyi ligi olarak gösterilen İngiltere Premier League birbirinden önemli karşılaşmalara ev sahipliği yaptı.Bu zorlu maçlarda atılan güzel golleri sizler için derledik.

Dünyanın en iyi ligi olarak gösterilen İngiltere Premier League birbirinden önemli karşılaşmalara ev sahipliği yaptı.Bu zorlu maçlarda atılan güzel golleri sizler için derledik.