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Cisse gol attıkça Alanya maçları kaybetmiyor

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Giriş Tarihi: 20.02.2020
CİSSE GOL ATTIKÇA ALANYA MAÇLARI KAYBETMİYOR

'de bu sezon sergilediği futbolla adından sıkça söz ettiren Aytemiz 'un golcü oyuncusu , takımının üst sıralardaki mücadelesinde önemli rol oynadı.

Attığı gollerle takımının kazandığı puanlara katkısı dikkati çeken 34 yaşındaki Senegalli oyuncu, bu sezon turuncu-yeşilli formayı giydiği 20 karşılaşmada 16 kez rakip fileleri havalandırmayı başardı.

Cisse, geride kalan 22 hafta sonunda 17 gol atan Trabzonspor'un Norveçli oyuncusu Alexander Sörloth'ün bir gol gerisinde ikinci sırada yer aldı.

ATTIĞI GOLLER
'de 22 haftada topladığı 39 puanla 5. sırada yer alan 'un gol silahı , takımının deplasmanda (1-0), BtcTurk (3-2), Gaziantep FK (1-1), Yukatel Denizlispor (5-1), Kasımpaşa (2-1), iç sahada da Kasımpaşa (4-1), Demir Grup Sivasspor (1-1), Hes Kablo Kayserispor (5-1), BtcTurk Yeni Malatyaspor (2-1) ve (1-1) ile oynadığı maçlarda birer gol attı.

Golcü futbolcu, iç sahada Fenerbahçe (3-1), (5-2) ve İttifak Holding Konyaspor (2-1) mücadelelerinde ise ağlara ikişer gol bıraktı.

33 PUAN ELDE ETTİ
Aytemiz Alanyaspor, bu sezon bin 669 dakika süre alan Cisse'nin gol attığı maçlarda rakiplerine yenilmeyerek 33 puan elde etti.

Turuncu-yeşilliler, bu karşılaşmalarda 10 galibiyet ve 3 beraberlik alıp, rakiplerine boyun eğmedi.

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