Hüseyin Çimşir takımına 3 puanın şifrelerini verdi
Hüseyin Çimşir'in takımın başına geçmesiyle büyük çıkış yakalayan Trabzonspor'da gündem Beşiktaş derbisi. Saha ve seyirci avantajını çok iyi kullanan Beşiktaş maçı için Çimşir "Pres yapmalıyız, topun kontrolü bizim elimizde olmalı ve gerekirse agresif olmalıyız" sözleriyle oyuncularına 3 puanın şifreleri verdi.
Trabzonspor cumartesi deplasmanda oynayacağı Beşiktaş derbisine galibiyet parolası ile hazırlanıyor. Teknik ekip, Beşiktaş'ın özellikle Sergen Yalçın göreve geldikten sonra oynadığı maçları mercek altına aldı. Rakibin kanat organizasyonları tecrübeli beklerle engellemeyi planlayan Çimşir, Sörloth'u ileride daha çok topla buluşturarak, sonuca gitmeye çalışacak.
"PRES YAPMALIYIZ, TOPUN KONTROLÜ BİZİM ELİMİZDE OLMALI VE GEREKİRSE AGRESİF OLMALIYIZ"
40 yaşındaki hoca antrenmanda oyuncularını sürekli uyarırken özellikle baskılı oyun ve top kontrolü üzerinde duruyor. Çimşir, idmanda yaptığı uyarılarda, "Pres yapmalıyız, topun kontrolü bizim elimizde olmalı ve gerekirse agresif olmalıyız" ifadelerini kullanıyor.
Çimşir'in oyun planında kanat oyuncuları da aynı zamanda birer savunmacı gibi görev yapacak. Yıllar sonra gelen liderliğin rehavete yol açmaması gerektiğini belirten genç çalıştırıcı, "Biz işimizi en iyi şekilde yapmaya devam edeceğiz. Maç maç düşüneceğiz. İşimizin bundan sonra daha zor olacağını biliyoruz. O yüzden daha dikkatli olmak zorundayız. Hata yapmamalıyız. Ligin bitmesine çok var. Rakiplerimiz şimdi bize karşı daha dikkatli oynayacaklar. Bundan sonraki zorlu süreci en iyi şekilde geçirip ligi en iyi noktada bitirmeye çalışacağız. Hayallerimize ulaşmak istiyoruz" dedi.
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