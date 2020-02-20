Trabzonspor'da Fırat Aydınus gerginliği
Beşiktaş-Trabzonspor maçına atanan hakem Fırat Aydınus, bordo mavili camiayı tedirgin etti. Derbi için yapılan Hakem Aydınus ataması akıllara Trabzonspor-Göztepe maçındaki yönetimini getirdi.
Beşiktaş-Trabzonspor derbisini Fırat Aydınus yönetecek. VAR hakemi ise Ali Palabıyık. Aydınus'un atanması akıllara ligin ilk yarısında yönettiği Trabzonspor- Göztepe maçını getirdi. Bu maçı Fırtına 1- 0 kaybederken Göztepe'nin attığı gol öncesinde top Aydınus'a çarpmasına rağmen oyun devam etmişti.
Kural gereği topun hakeme çarpması ve tehlikeli atak başlaması durumunda oyunun durdurulması ve hakem atışı yapılması gerekiyordu.
Bordomavili kulüp kural hatası başvurusu yapsa da sonuç alamamıştı. Ayrıca söz konusu maçta Aydınus, Sosa'ya yapılan kırmızı kartlık faul ve Sörloth'a yönelik faul sonrası verilmeyen penaltıyla ilgili tartışılmıştı.
Taraftarlar hakem atamasına tepki gösterdi.
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