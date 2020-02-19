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Yukatel Denizlispor'da Bülent Uygun dönemi

SPOR
Giriş Tarihi: 19.02.2020 Güncelleme Tarihi: 19.02.2020
İŞTE SÜPER LİG TEMSİLCİSİNİN YENİ HOCASI!

'in flaş ekiplerinden Denizlispor'da teknik direktör 'ten boşalan koltuğa geldi. Yeşil-siyahlı yönetim son olarak bu sezon 'u çalıştıran teknik direktör Bülent Uygun'la anlaşma sağladı

ekiplerinden 'da, teknik direktör ile prensipte anlaşıldığı bildirildi. Bülent Uygun son olarak 'u çalıştırmıştı.

Süper Lig'de geçen hafta evinde Hes Kablo Kayserispor'a 1-0 yenilip teknik direktör 'le yollarını ayıran Yukatel Denizlispor, yeni çalıştırıcısını belirledi. Yeşil-siyahlı yönetim son olarak bu sezon Kayserispor'u çalıştıran teknik direktör Bülent Uygun'la anlaşma sağladı. Özdilek'in ayrılmasının ardından birçok teknik adamla temasa geçen ve 'la anlaşma aşamasına gelen Denizlispor'un, son anda rotayı Uygun'a çevirdiği ve 48 yaşındaki teknik adamla en kısa zamanda resmi sözleşme imzalayacağı bildirildi.



Teknik direktörlük kariyeriye 2008 yılında Demir Grup Sivasspor'da başlayan deneyimli çalıştırıcı, Bucaspor, Eskişehirspor, Elazığspor, Gaziantepspor, Osmanlıspor ve Kayserispor'da görev yaptı. Yurt dışı tecrübesi de olan Uygun, Katar ekipleri Umm Salal, Al Gharafa ve Al Rayyan'ın dümenine geçti.

Öte yandan ligde pazartesi günü Kasımpaşa deplasmanına çıkacak Ege ekibi, hazırlıklarını antrenör Levent Kartop yönetiminde sürdürdü. Antrenmana tedavileri devam eden orta saha Onazi ile sağ bek Lopes katılmadı.

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