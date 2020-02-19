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Lemina'nın yerine kim oynayacak?

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Giriş Tarihi: 19.02.2020 Güncelleme Tarihi: 19.02.2020
LEMİNA'NIN YERİNE KİM OYNAYACAK?

Galatasaray'da Fenerbahçe derbisi hazırlıkları sürüyor. Sarı kırmızılı takımda sakatlığı bulunan yıldız oyuncu Lemina derbide olmayacak. Teknik heyet Lemina'nın yerinde kimi oynatacak? Yanıtı haberimizde...

Gobonlu yıldız en formda olduğu bir dönemde sakatlandı. Bu durum teknik heyeti oldukça düşündürürken alternatif isim arayışları başladı. Michael Seri'nin yanına 5 aday var. Bu isimler arasından favori ama Ömer sürprizi de gelebilir.

Galatasaraylı oyuncular dün izin yaptı ama teknik heyet Fenerbahçe derbisi nedeniyle mesaisine devam etti. Pazar günü oynanacak zorlu karşılaşma öncesinde 'in en büyük sıkıntısı 'nın forma giyemeyecek olması. Yeni maçının son anlarında kenara alınan başarılı futbolcunun yapılan tetkiklerinde sağ üst arka adale grubu ve fasyasında orta düzeyde zorlanma (ikinci derece strain) ve kanama tespit edildi. Bu durum başta Terim olmak üzere Galatasaray camiasında büyük üzüntü yarattı.

BELHANDA İLE GÖRÜŞTÜ
Arayışlara başlayan Terim'in önünde 5 aday bulunuyor. Belhanda, Donk ve Selçuk, Seri'nin yanında oynayabilir. Ayrıca seçeneği de masada... Terim, ritmini yakalaması nedeniyle Donk'u ön liberoda oynatmayı düşünse de savunma hattını bozmak istemiyor. Selçuk ve Taylan da istenilen seviyede değil... Bu nedenle son dönemde kenarda kalan Belhanda ismi öne çıktı. Terim'in Faslı yıldıza 'Kendini hazırla' dediği öğrenildi. Belhanda'nın idmanlardaki performansına göre Ömer ihtimali de gündeme gelebilir tabii...

SİVAS MAÇINA HAZIR
maçında sakatlanan ve sağ üst arka adalesinde orta düzeyde zorlanma ve kanama tespit edilen Mario Lemina en az iki hafta yok. Fenerbahçe ve Gençlerbirliği maçlarını kaçıracak olan yıldız oyuncu, 8 Mart'taki deplasmanına yetiştirilmeye çalışılacak. Gabonlu ön libero 10 gün boyunca yoğun tedaviye alınacak.

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