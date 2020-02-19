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Son dakika haberi | Galatasaray'a derbi öncesi güzel haber

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Giriş Tarihi: 19.02.2020 Güncelleme Tarihi: 19.02.2020
GALATASARAY'A DERBİ ÖNCESİ GÜZEL HABER

Son dakika haberi...Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe deplasmanına çıkacak 'a, sakat oyuncusu Marcelo 'den güzel haber geldi. Galatasaray'ın sol bek oyuncusu Saracchi'nin, takımla birlikte çalıştığı açıklandı.

Süper Lig'in 23. haftasında ezeli rakibi Fenerbahçe'ye konuk olacak 'a Kasımpaşa mücadelesinde 4. dakikada sakatlanarak oyundan çıkan Marcelo 'den müjdeli haber geldi.

Galatasaray'ın devre arasında Alman ekibi Leipzig'den kiralık olarak kadrosuna kattığı 21 yaşındaki oyuncusu Marcelo Saracchi'nin bugün yapılan antrenmanda takımla birlikte çalıştığı açıklandı.

Uruguaylı savunmacının Fenerbahçe derbisine yetişmesi bekleniyor. Öte yandan sarı-kırmızılılarda bir sakatlığı bulunan bir diğer isim olan Lemina ise günü tedaviyle geçirdi.

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