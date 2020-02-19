Sergen Yalçın'dan takımına derbi motivasyonu
Başakşehir maçında iyi oynamalarına rağmen 1-0 yenilerek 3 puan kaybeden Beşiktaş'ta gündem Trabzonspor derbisi. Teknik direktör Sergen Yalçın takımına Trabzonspor ve Alanyaspor maçlarına vurgu yaparak, "Bu 2 maçı kazanıp iyi bir hava yakalarsak, üst üste alacağımız seri galibiyetler bizi zirveye ortak yapar" diyerek oyuncularını motive etti.
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Başakşehir yenilgisi sonrasında futbolcularla toplantı yaptı.
Cumartesi günü yapılan rejenerasyon antrenmanı öncesinde oyuncularıyla görüşen Yalçın, fikstüre dikkat çekerek, "Zorlu rakiplerle oynuyoruz. Başakşehir maçı geride kaldı. İyi oynadık ancak şanssız bir mağlubiyet aldık. Zirvenin uzağında kalmış gibi görülebiliriz ancak durum öyle değil. Trabzonspor ve Alanyaspor maçlarını kazanmamız durumunda şampiyonluk yolundaki rakiplerimizle aramızda çok fazla puan farkı kalmaz. Alacağımız seri galibiyetler bizi zirve ortağı yapar" ifadelerini kullandı.
GOL YOLLARINA DİKKAT ÇEKTİ
Başakşehir karşısında oynanan futboldan memnun olduğunu dile getiren Yalçın, "Oyundan memnunum ancak gol yollarında bitirici hamleyi yapamadık. Topu rakip sahaya ve rakip ceza sahasına taşımakta problem yaşamıyoruz. Topu kaleye sokma konusunda biraz daha etkili olmamız gerekiyor. Trabzonspor ve Alanyaspor maçlarında alacağımız iyi sonuçlar, kendimize güven konusunda da bizi ileriye taşıyacaktır" diyerek oyuncularını motive etti.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER SPOR HABERLERİ
- FB- GS derbisi hakemi Halil Umut Meler kimdir? Halil Umut Meler hangi takımlı?
- İşte Süper Lig temsilcisinin yeni hocası!
- Fırat Aydınus hangi takımlı?
- Derbilerin hakemi belli oldu
- Lemina'nın yerine kim oynayacak?
- Cengiz ile Süren arasında gergin anlar!
- Halil Umut Meler hangi takımlı?
- Anadolu Efes'in yıldızı Alec Peters takımını sırtlıyor
- Rıdvan Dilmen'den flaş açıklama!
- Trabzonspor Uğurcan Çakır'ın bonservisini belirledi
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Faiz kararı sonrası kredi faiz oranları ne kadar? 19 Şubat konut, ihtiyaç, taşıt kredisi faiz oranları! En uygun kredi hangi bankada?
- Faiz kararı ne oldu? Faizler düştü mü? Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı?
- FB- GS derbisi hakemi Halil Umut Meler kimdir? Halil Umut Meler hangi takımlı?
- Evde bakım maaşı 19 Şubat yatan iller! Evde bakım maaşı (aylığı) yattı mı?
- 894 TL taksitle ev imkanı… 100 bin konut TOKİ kura çekimi ne zaman? İşte, TOKİ kura çekiliş tarihleri!
- Gram altın 310 TL’yi aştı… 19 Şubat altın fiyatları son durum nedir? Gram, çeyrek, spot altın fiyatı ne kadar?
- Ares Özdemir kimdir, kaç yaşında, nereli? Ares Özdemir neden öldü? Ares Özdemir ölüm sebebi!
- 2020’de EYT çıkacak mı? EYT son dakika gelişmesi: AK Parti MYK’da EYT masaya yatırıldı!
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) 157. bölüm full izle! EDHO 157. bölüm izle!
- Osman Kavala kimdir? Hakkında beraat kararı verilen Osman Kavala kim?
- İl il TOKİ kura çekiliş tarihleri: TOKİ kura çekilişi ne zaman? toki.gov.tr 100 bin konut TOKİ kura takvimi!
- TOKİ Sincan, Çubuk, Beypazarı kura çekiliş tarihleri! 2020 TOKİ Ankara kura çekimi ne zaman?