Sörloth derbileri boş geçmiyor
Trabzonspor'un Norveçli yıldızı Sörloth, 17 gollük katkısıyla bordo mavilileri zirveye taşıyan isimlerin başında geldi. İstanbul takımlarını da boş geçmeyen Sörloth, bu maçlarda da 8 gollük bir katkı sağladı.
Süper Lig'in 23. haftasında lider Trabzonspor deplasmanda 22 Şubat Cumartesi günü Beşiktaş'ın konuğu olacak. Zirve yarışını yakından ilgilendiren zorlu müsabakada Karadeniz ekibi sahadan 3 puanla ayrılarak liderliğini korumak için mücadele edecek. Söz konusu karşılaşmada Teknik Direktör Hüseyin Çimşir'in en büyük kozlarından biri takımın golcü oyuncusu Sörloth olacak.
ÜÇ BÜYÜKLERE KARŞI BOŞU YOK
Süper Lig'de forma giydiği 21 maçta 17 gole imza atarak takımının en skorer ismi olan ve krallık yarışında zirvede bulunan Alexander Sörloth, ilk sezonunda üç büyüklerin ağlarını boş geçmedi. Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe kalelerine 1'er gol gönderen Norveçli forvet, hafta sonu deplasmanda oynanacak olan Beşiktaş karşılaşmasında da bordo-mavililerin önemli kozu olacak.
İSTANBUL TAKIMLARINI SEVİYOR
Sörloth, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yanı sıra diğer İstanbul takımları Kasımpaşa ve Medipol Başakşehir kalelerini de boş geçmedi. Başarılı forvet oyuncusu Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe, Kasımpaşa ve Medipol Başakşehir kalesine toplamda 8 gol gönderdi.
Bordo-mavililer, Sörloth'un gol attığı söz konusu maçlarda yenilmedi.
Sörloth'un İstanbul takımlarına karşı attığı goller:
1. hafta Kasımpaşa - Trabzonspor: 1-1
6. hafta Trabzonpor - Beşiktaş: 4-1 (1 gol)
9. hafta M.Başakşehir - Trabzonspor: 2-2 (1 gol)
13. hafta Trabzonsor - Galatasaray: 1-1
19. hafta Trabzonspor - Kasımpaşa: 6-0 (3 gol)
20. hafta Trabzonspor - Fenerbahçe: 2-1 (1 gol)
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER SPOR HABERLERİ
- FB- GS derbisi hakemi Halil Umut Meler kimdir? Halil Umut Meler hangi takımlı?
- Derbilerin hakemi belli oldu
- Cengiz ile Süren arasında gergin anlar!
- İşte Süper Lig temsilcisinin yeni hocası!
- Anadolu Efes'in yıldızı Alec Peters takımını sırtlıyor
- Halil Umut Meler hangi takımlı?
- Trabzonspor Uğurcan Çakır'ın bonservisini belirledi
- Fırat Aydınus hangi takımlı?
- Sergen Yalçın'dan takımına derbi motivasyonu
- Galatasaray'a derbi öncesi güzel haber
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Faiz kararı sonrası kredi faiz oranları ne kadar? 19 Şubat konut, ihtiyaç, taşıt kredisi faiz oranları! En uygun kredi hangi bankada?
- Faiz kararı ne oldu? Faizler düştü mü? Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı?
- FB- GS derbisi hakemi Halil Umut Meler kimdir? Halil Umut Meler hangi takımlı?
- Evde bakım maaşı 19 Şubat yatan iller! Evde bakım maaşı (aylığı) yattı mı?
- 894 TL taksitle ev imkanı… 100 bin konut TOKİ kura çekimi ne zaman? İşte, TOKİ kura çekiliş tarihleri!
- Gram altın 310 TL’yi aştı… 19 Şubat altın fiyatları son durum nedir? Gram, çeyrek, spot altın fiyatı ne kadar?
- Ares Özdemir kimdir, kaç yaşında, nereli? Ares Özdemir neden öldü? Ares Özdemir ölüm sebebi!
- 2020’de EYT çıkacak mı? EYT son dakika gelişmesi: AK Parti MYK’da EYT masaya yatırıldı!
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) 157. bölüm full izle! EDHO 157. bölüm izle!
- Osman Kavala kimdir? Hakkında beraat kararı verilen Osman Kavala kim?
- İl il TOKİ kura çekiliş tarihleri: TOKİ kura çekilişi ne zaman? toki.gov.tr 100 bin konut TOKİ kura takvimi!
- TOKİ Sincan, Çubuk, Beypazarı kura çekiliş tarihleri! 2020 TOKİ Ankara kura çekimi ne zaman?