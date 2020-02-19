Eski milli futbolcu Mustafa Yücedağ Gaziantep'te toprağa verildi

Hollanda'da geçirdiği kalp krizi sonucu 53 yaşında vefat eden eski milli futbolcu Mustafa Yücedağ, Gaziantep'te son yolculuğuna uğurlandı. Peki Mustafa Yücedağ kimdir nerelidir? Detaylar haberimizde...

Özel uçakla Gaziantep'e getirilen Yücedağ'ın naaşı, cenaze namazı için Hanifi Şireci Camisi'ne götürüldü. Yücedağ'ın tabutunun üzerine sevenleri daha önce formasını giydiği Sarıyer ve Gaziantepspor takımlarının formalarını bıraktı.

Cenazede, Mustafa Yücedağ'ın yakınlarının yanı sıra spor camiasından çok sayıda kişi de yer aldı.

Yücadağ, ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlık'ta toprağa verildi.

1990-1992 yılları arasında futbolcu, 2010-2011 sezonunda ise teknik direktör Frank Rijkaard'ın tercümanı olarak Galatasaray'da görev alan Yücedağ, 9 kez A Milli Takım, 1 kez de Ümit Milli Takım forması giymişti.

Mustafa Yücedağ, Ajax, PEC Zwolle, Sarıyer, Galatasaray, Fenerbahçe, De Graafschap ve Gaziantepspor kulüplerinde futbol oynamıştı.

MUSTAFA YÜCEDAĞ KİMDİR?

1966 yılında Gaziantep'te dünyaya gelen Mustafa Yücedağ, defans ve önlibero pozisyonlarında birçok kulüpte forma giymişti.

Hollanda'da büyüyen Mustafa Yücedağ, Ajax'ta profesyonel olmuştur. Birçok kulüpte oynamış ancak sakatlığı nedeniyle futbolu bırakmıştı.

Galatasaray'da ikinci Mustafa Denizli dönemininde oynamış ve 1991-1992 sezonunda UEFA Kupa Galipleri Kupası'nda çeyrek final oynayan kadroda yer almıştır. 1992-1993 sezonunda Karl-Heinz Feldkamp tarafından antrenmandan kovulunca Galatasaray'dan ayrılmıştır. A millî takımda ise 1990 FIFA Dünya Kupası elemelerinde oynamıştı..

Galatasaray'da teknik direktör olduğu dönemde Frank Rijkaard'ın tercümanlığını yapmıştı.