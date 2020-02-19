Son dakika haberi | Trabzonspor'dan sakatlık açıklaması
Son dakika haberi...Trabzonspor, Beşiktaş ile karşılaşacakları maç öncesi Anthony Nwakaeme, Daniel Sturridge ve Majid Hosseini’nin sağlık durumu hakkında açıklamada bulundu.
Trabzonspor, Beşiktaş ile karşılaşacakları maç öncesi Anthony Nwakaeme, Daniel Sturridge ve Majid Hosseini'nin sağlık durumu hakkında açıklamada bulundu.
Trabzonsor'dan yapılan açıklama şu şekilde;
Sağlık Kurulu Başkanımız Yaşar Kibar Güven futbolcularımız Anthony Nwakaeme, Daniel Sturridge ve Majid Hosseini'nin sağlık durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu.
Futbolcularımızın tedavi sürecinin devam ettiğini belirten Yaşar Kibar Güven, "Oyuncumuz Anthony Nwakaeme'de yapılan MR tetkikleri sonucunda ciddi bir sakatlık görülmemiş olup sağ arka adale grubunda sertlik ve spazm tespit edilmiştir. Bu teşhis neticesinde kısmi ve limitli antrenman yapabilen oyuncumuz günlük olarak takip edilerek hafta sonu oynayacağımız karşılaşmaya yetiştirilmeye çalışılmaktadır.
Pazartesi günü yapılan antrenmanda aldığı darbe sonucu sakatlanan Daniel Sturridge'in ise yapılan MR tetkiklerinde 1. Metatarsophalangeal joints (ayak başparmak ekleminde) ödem tespit edilmiş olup oyuncumuzun tedavisi devam etmekte ve durumu maç saatinde netlik kazanacaktır.
Sivasspor müsabakası öncesi ısınma esnasında sakatlanan Majid Hosseini'nin ise yapılan MR tetkiklerinde kasık adductor longus adelesinde grade 1 strain tespit edilmiştir. Tedavisi devam etmekte olan oyuncumuzun 1 - 3 hafta içerisinde sahalara dönmesi öngörülmektedir" dedi.
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