Başakşehirli oyunculardan koronavirüs önlemi
Medipol Başakşehir Türk takımları arasında bu sezon Avrupa'da yoluna devam eden tek temsilcimiz. Başakşehirli futbolcular Sporting Lizbon ile oynayacakları maç öncesi havaalanında koronavirüs riski için önlem aldı.
Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacağı Sporting Lizbon maçı için dün Lizbon'a gitti. Hazılıklarını tamamlayarak deplasman yolculuğuna çıkan Başakşehir kafilesinde tecrübeli ismi Skrtel, Instagram hesabından bir video paylaştı.
Paylaşımda Aziz Behich ve Fredrik Gulbrandsen'in Lizbon havalimanında koronavirüsten korunmak için maske taktıkları görüldü. Skrtel takım arkadaşlarını etiketlediği videoya 'Önce güvenlik' yazısını ekleyerek paylaştı. Görüntüler sosyal medyada oldukça ilgi çekti.
Tarihinde ilk defa UEFA Avrupa Ligi'nde gruptan çıkma başarısı gösteren Başakşehir, son 32 turunda perşembe günü saat 20:55'te deplasmanda Sporting CP ile karşılaşacak.
AVRUPA'DAKİ İLK ÖLÜM FRANSA'DA
Covid-19 salgını nedeniyle ölenlerin sayısı bin 774'e yükseldi. Kesinleşen vaka sayısı 72 bine yaklaştı. Bugüne kadar iyileşerek taburcu olanların sayısı 9 bin 419'a ulaştı. Çin dışındaki üçüncü ölüm Fransa'da kayda geçti. 25 Ocak'tan beri karantinada tutulan 80 yaşında Çinli turist hayatını kaybetti.
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