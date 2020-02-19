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Trabzonspor derbisi öncesi Beşiktaş'a Ljajic şoku!

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Giriş Tarihi: 19.02.2020 Güncelleme Tarihi: 19.02.2020
DERBİ ÖNCESİ BEŞİKTAŞ'A BÜYÜK ŞOK!

Şampiyonluk yarışında önemli bir viraja giren 'ta Ljajic şoku yaşanıyor. Serum ve antibiyotik tedavisi gören teknik oyuncu derbi öncesi yapılan antrenmana katılmadı.

Teknik direktör yönetiminde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenman; sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, 5'e 2 çalışması ve dar alanda oyun kontrol pas çalışmasıyla devam eden idman, taktik programının yer aldığı uygulamalar ve şut çalışması ile sona erdi.

Antrenmana bireysel programına devam eden Dorukhan Toköz ile serum ve antibiyotik tedavisi gören Adem Ljajic katılmadı. Siyah-beyazlılar, maçı hazırlıklarına yarın 11:30'da basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.

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