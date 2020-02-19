Atletico Madrid: 1 - Liverpool: 0 MAÇ SONUCU Kırmızılara Atletico darbesi

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Atletico Madrid, evinde son şampiyon Liverpool'u 1-0 mağlup etti. Liverpool Anfield Road'da oynanacak rövanş mücadelesine 1-0'ın dezavantajıyla çıkacak.

Atletico Madrid ile Liverpool, Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında karşı karşıya geldi. Wanda Metropolitano Stadyumu'nda oynanan maçı Atletico Madrid 1-0 kazandı ve çeyrek final için avantaj yakaladı. Atletico'nun golünü 4. dakikada Saul Niguez kaydetti.

Bu maçın rövanşı 11 Mart'ta Anfield Road'da oynanacak.