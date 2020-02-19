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Atletico Madrid: 1 - Liverpool: 0 MAÇ SONUCU Kırmızılara Atletico darbesi

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Giriş Tarihi: 19.02.2020
LİVERPOOL'A ATLETİCO DARBESİ

son 16 turu ilk maçında , evinde son şampiyon 'u 1-0 mağlup etti. Liverpool 'da oynanacak rövanş mücadelesine 1-0'ın dezavantajıyla çıkacak.

ile , son 16 turu ilk maçında karşı karşıya geldi. Wanda Metropolitano Stadyumu'nda oynanan maçı Atletico Madrid 1-0 kazandı ve çeyrek final için avantaj yakaladı. Atletico'nun golünü 4. dakikada Saul Niguez kaydetti.

Bu maçın rövanşı 11 Mart'ta 'da oynanacak.

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