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PFDK'dan Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye ceza!

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Giriş Tarihi: 18.02.2020 Güncelleme Tarihi: 18.02.2020
PFDK'DAN BEŞİKTAŞ VE FENERBAHÇE'YE CEZA!

(TFF) (PFDK), Beşiktaş Kulübü Başkanı ile siyah-beyazlı kulübe ve Fenerbahçe Kulübüne para cezası verdi.

TFF'den yapılan açıklamada kurulun, 'ye sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle 75 bin lira para cezası verdiği belirtildi.

Kurulun, Ziraat Türkiye Kupası'nda GMG Kırklarelispor karşısında izin alınmadan pankartla sahaya çıkmasından dolayı Fenerbahçe Kulübüne 24 bin lira para cezası kestiği aktarıldı.

Beşiktaş'ın ise resmi internet sitesi ve sosyal medya hesabından sportmenliğe aykırı açıklamada bulunulmasından dolayı 100 bin lira para cezasına çarptırıldığı kaydedildi.

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