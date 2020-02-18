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Son dakika: Galatasaray ve Fenerbahçe PFDK'ya sevk edildi

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Giriş Tarihi: 18.02.2020 Güncelleme Tarihi: 18.02.2020
GALATASARAY VE FENERBAHÇE PFDK'YA SEVK EDİLDİ

Son dakika haberine göre ve , hafta sonu oynanacak derbi öncesi 'ya sevk edildi. Sevke Fenerbahçe için ''saha olayları'', Galatasaray için ise "çirkin ve kötü tezahürat" gerekçe olarak gösterildi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, , , İttifak Holding Konyaspor ve MKE Ankaragücü kulüplerini Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna () sevk etti.

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe saha olayları, Galatasaray çirkin ve kötü tezahürat, İttifak Holding Konyaspor çirkin ve kötü tezahürat ve saha olayları, MKE Ankaragücü de merdiven boşluklarının boş bırakılmaması ve talimatlara aykırı hareket gerekçeleriyle PFDK'ye gönderildi.

TFF 1. Lig ekiplerinden Hatayspor, Boluspor, Ekol Göz Menemenspor, Giresunspor, Bursaspor, Adana Demirspor, Ekol Hastanesi Balıkesirspor ve Adanaspor kulüpleri de farklı gerekçelerle disipline sevk edildi.

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