Bundesliga'da 22. haftanın en güzel golleri belli oldu!

Bundesliga'da heyecan 22. haftada oynanan zorlu mücadelelerle devam etti. 32 golün atıldığı bu zorlu maçlarda haftanın en güzel 5 golü de belirlendi.

Bundesliga'da heyecan 22. hafta maçlarıyla devam etti. Zirve yarışının alev aldığı ligde 22. haftada takımlar toplam 32 gol kaydetmeyi başardı.

7 takım 3 puanı hanesine yazdırmayı başarırken, 2 takım da birer puana razı oldu.

22. haftada atılan en güzel 5 gol de belirlendi. En güzel 5 golde Lewandowski, Gentner, Gnabry, Bellarabi ve Bülter isimleri vardı.

İşte Bundesliga'nın 22. haftasında atılan en güzel 5 gol: