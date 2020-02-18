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Fatih Terim derbi kararını verdi! Kadıköy'de Falcao...

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Giriş Tarihi: 18.02.2020
TERİM KARARINI VERDİ! KADIKÖY'DE FALCAO...

'in 23. haftasında 'ye konuk olacak olan 'da gözler forvette oynayacak isme çevrildi. Sarı kırmızılılarda derbisi öncesinde sakatlıktan çıkan yerine ’in yükselen formu nedeniyle ’ten vazgeçmeyi düşünmediği öğrenildi.

maçını da boş geçmeyen , 6 golle formasıyla en fazla ligde gol atan futbolcu durumunda.

Adem'in yükselen formu ile maçında da 11'de maça başlaması bekleniyor.

Sakatlıktan çıkan yerine 'in yükselen formu nedeniyle Adem Büyük'ten vazgeçmeyi düşünmediği öğrenildi.

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