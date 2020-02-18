Iker Casillas başkanlığa aday olduğunu açıkladı
İspanya Futbol Federasyonu başkanlığına aday olduğunu duyurdu. İspanya milli takımı ile Dünya Kupası ve Avrupa şampiyonlukları yaşayan Casillas, "Beraber İspanya futbolunu zirveye taşıyacağız" dedi.
Casillas mesajında "Seçim zamanı geldiğinde federasyon başkanlığına aday olacağım. Beraber İspanya futbolunu zirveye taşıyacağız." dedi.
Henüz resmi tarihi açıklanmayan RFEF Başkanlığı seçimi için kararlı bir şekilde ve büyük bir saygıyla çalışmalarını devam ettirdiklerini belirten 38 yaşındaki Casillas, "Şeffaf ve adil bir seçimde, 23 binden fazla seçmen bizi bekliyor. Bize karşı gösterdikleri ilgi ve sevgiden dolayı herkese teşekkürler." diye yazdı. 38 yaşındaki kaleci, son olarak formasını giydiği Porto'nun başkanına da kararını ilettiğini ifade etti.
REAL MADRİD İÇİN 16 YIL FORMA GİYDİ
Real Madrid altyapısından yetişen ve 16 yıl eflatun-beyazlı formayı giydikten sonra 2015 yazında Portekiz'in Porto takımına transfer olan Casillas, 1 Mayıs 2019'da antrenmanda geçirdiği kalp krizinin ardından profesyonel futbol kariyerini sonlandırma kararı almıştı.
Casillas, 167 maç ile İspanya Milli Takımı formasını en çok giyen futbolcular arasında ikinci sırada bulunuyor.
RFEF'in başkanlığını 17 Mayıs 2018'den bu yana Luis Rubiales yapıyor. Rubiales, 2018 Dünya Kupası'ndan üç gün önce, dönemin milli takım teknik direktörü Julen Lopetegui'yi Real Madrid ile anlaştığı için görevden almasıyla ve milli takımda teknik direktörler Luis Enrique ve Robert Moreno arasında yaşanan polemiklerle gündeme gelmişti.
RFEF'de başkanlık seçiminin, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (12 Haziran-12 Temmuz) öncesinde yapılması öngörülüyor.
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