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Chelsea: 0 - Manchester United: 2 MAÇ SONUCU

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Giriş Tarihi: 18.02.2020 Güncelleme Tarihi: 18.02.2020
CHELSEA - MANCHESTER UNİTED CANLI ANLATIM

'de oynanan 26. hafta maçında , sahasında 'a 2-0 yenildi. Ligde üç haftadır kazanamayan iki takımın mücadelesinde Chelsea, Stamford Bridge Stadı'nda Manchester United'ı ağırladı.

Karşılaşmanın 45. dakikasında sağ kanatta topla buluşan Aaron Wan-Bissaka'nın ceza alanına ortaladığı meşin yuvarlağı 'ın Fransız yıldızı Anthony Martial kafa vuruşuyla uzak köşeden ağlara gönderdi ve konuk ekip soyunma odasına 1-0 önde gitti.

66. dakikada Bruno Fernandes'in sol taraftan kullandığı korner atışında, ceza alanına gelen topu Harry Maguire kafa vuruşuyla filelerle buluşturdu ve Manchester United farkı ikiye çıkardı.

Kalan bölümde skoru koruyan Norveçli teknik adam Ole Gunnar Solskjaer'in öğrencileri, başkent deplasmanından üç puanla ayrıldı. Manchester ekibi, 1987-88 sezonundan bu yana ilk kez 'ye karşı ligdeki iki maçı da kazandı.

Bu galibiyetin ardından Manchester United 38 puana yükselirken, Chelsea 41 puanda kaldı.

Bu arada, Londra ekibinin attığı iki gol, Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi incelemesinin ardından geçerlilik kazanmadı.

Chelsea'nin Fransız orta saha oyuncusu N'Golo Kante, 13. dakikada sakatlanarak yerini Mason Mount'a bıraktı.

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