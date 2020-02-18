Bundesliga'da 22. haftanın futbolcusu Weghorst oldu!
Bundesliga'nın 22. haftasında Hoffenheim PreZero Arena'da Wolfsburg'u konuk etti. Nefesleri kesen maçta Weghorst'un hat-trick'i Wolfsburg'a 3 puanı getirdi. Weghorst yaptığı hat-trick ile de Bundesliga'da 22. haftanın oyuncusu oldu.
Bundesliga'nın 22. haftasında Hoffenheim ile Wolfsburg karşı karşıya geldi. kovaladı. Weghorst'un hat-trick'i Wolsfburg'u galibiyete taşıdı
18. dakikada penaltıyı gole çeviren Weghorst takımını deplasmanda önce geçirdi.
İlk yarının son dakikasında Christoph Baumgartner'in attığı golle Hoffenheim soyunma odasına 1-1'lik eşitlikle gitti.
52. dakikada konuk ekip bir penaltı daha kazanırken, Weghorst topu ağlara yolladı: 1-2.
60. dakikada bu kez Hoffenheim penaltı kazandı, penaltıyı gole çeviren Kremaric bir kez daha skoru eşitledi: 2-2.
71'de sahneye yine Weghorts çıktı, kendisinin ve takımının 3. golünü kaydetti ve maçın skorunu belirledi: 2-3.
Bu skorla Hoffenheim 33 puanda kalırken, Wolfsburg puanını 31'e yükseltti.
WEGHORST HAFTANIN OYUNCUSU SEÇİLDİ
Hoffenheim karşısında Wolfsburg'a galibiyeti getiren golleri atan Weghorst Bundesliga'da 22. haftanın futbolcusu seçildi.
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