18 Şubat 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

Bundesliga'da 22. haftanın futbolcusu Weghorst oldu!

SPOR
Giriş Tarihi: 18.02.2020
HAT-TRİCK YAPTI HAFTANIN OYUNCUSU SEÇİLDİ!

'nın 22. haftasında PreZero Arena'da 'u konuk etti. Nefesleri kesen maçta 'un hat-trick'i Wolfsburg'a 3 puanı getirdi. Weghorst yaptığı hat-trick ile de Bundesliga'da 22. haftanın oyuncusu oldu.

'nın 22. haftasında ile karşı karşıya geldi. kovaladı. 'un hat-trick'i Wolsfburg'u galibiyete taşıdı

18. dakikada penaltıyı gole çeviren Weghorst takımını deplasmanda önce geçirdi.

İlk yarının son dakikasında Christoph Baumgartner'in attığı golle Hoffenheim soyunma odasına 1-1'lik eşitlikle gitti.

52. dakikada konuk ekip bir penaltı daha kazanırken, Weghorst topu ağlara yolladı: 1-2.

60. dakikada bu kez Hoffenheim penaltı kazandı, penaltıyı gole çeviren Kremaric bir kez daha skoru eşitledi: 2-2.

71'de sahneye yine Weghorts çıktı, kendisinin ve takımının 3. golünü kaydetti ve maçın skorunu belirledi: 2-3.

Bu skorla Hoffenheim 33 puanda kalırken, Wolfsburg puanını 31'e yükseltti.

WEGHORST HAFTANIN OYUNCUSU SEÇİLDİ

Hoffenheim karşısında Wolfsburg'a galibiyeti getiren golleri atan Weghorst Bundesliga'da 22. haftanın futbolcusu seçildi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER SPOR HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN