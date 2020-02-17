Wolves - Leicester City (0-0) - Maç Özeti
Giriş Tarihi: 17.02.2020
İngiltere Premer Lig'in 26. haftasında Leicester City, Molineux Stadyumu'nda konuk olduğu Wolverhampton ile 0-0 berabere kaldı. Leicester City'de milli futbolcu Çağlar Söyüncü 90 dakikada süre aldı. Karşılaşmanın geniş özetini ahaber.com.tr'den izleyebilirsiniz. Wolves - Leicester City geniş özet izle...
İngiltere Premier Lig'in 26. haftasında Wolverhampton ile Leicester City karşı karşıya geldi.
MAÇ ÖZETİ
Molineus Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.
İkinci yarının 76. dakikasında Leicester, Choudhury'nin ikinci sarı karttan kırmızı kart görmesi nedeniyle sahada 10 kişi kaldı.
GOL SESİ ÇIKMADI
İlerleyen dakikalarda da gol sesi çıkmadı ve iki ekip sahadan 0-0'lık beraberlikle ayrıldı.
Leicester City'de forma giyen milli futbolcu Çağlar Söyüncü, mücadelede 90 dakika süre aldı.
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