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Wolves - Leicester City (0-0) - Maç Özeti

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Giriş Tarihi: 17.02.2020
WOLVES - LEİCESTER CİTY 0-0 - MAÇ ÖZETİ

İngiltere Premer Lig'in 26. haftasında , Molineux Stadyumu'nda konuk olduğu Wolverhampton ile 0-0 berabere kaldı. Leicester City'de milli futbolcu 90 dakikada süre aldı. Karşılaşmanın geniş özetini ahaber.com.tr'den izleyebilirsiniz. Wolves - Leicester City izle...

'in 26. haftasında Wolverhampton ile karşı karşıya geldi.

MAÇ ÖZETİ
Molineus Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

İkinci yarının 76. dakikasında Leicester, Choudhury'nin ikinci sarı karttan kırmızı kart görmesi nedeniyle sahada 10 kişi kaldı.

GOL SESİ ÇIKMADI
İlerleyen dakikalarda da gol sesi çıkmadı ve iki ekip sahadan 0-0'lık beraberlikle ayrıldı.

Leicester City'de forma giyen milli futbolcu , mücadelede 90 dakika süre aldı.

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