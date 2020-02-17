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Norwich - Liverpool (0-1) - Maç Özeti

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Giriş Tarihi: 17.02.2020
NORWİCH - LİVERPOOL 0-1 - MAÇ ÖZETİ

İngiltere Premier Ligi'nde şampiyonluğa koşan , 26. haftada konuk olduğu son sıradaki 'yi Sadio Mane'nin golüyle 1-0 mağlup edip üst üste 17. galibiyetine imza attı. Puanını 76'ya çıkaran ve namağlup liderliğini sürdüren Kırmızılar, maç fazlasıyla M.City ile arasındaki puan farkını 25'e çıkardı. Karşılaşmanın geniş özetini ahaber.com.tr'den izleyebilirsiniz. Norwich - Liverpool maçı geniş özeti izle...

İngiltere Premier Ligi'nin 26. haftasında 'ye konuk olan , rakibini 1-0 mağlup edip ligde üst üste 17. galibiyetini aldı.

Mücadelenin ilk yarısı golsüz tamamlanırken, 78. dakikada sahneye çıkan Sadio Mane takımını zafere uçurdu.

Ligde oynadığı 26 maçta 25. kez kazanan Kırmızılar puanını 76'ya çıkararak en yakın rakibi Manchester City ile arasındaki puan farkını maç fazlsıyla 25'e yükseltti. Son sıradaki Norwich ise 18 puanda kaldı.

Liverpool ligde gelecek hafta West Ham'ı konuk edecek.

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