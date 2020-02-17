Southampton - Burnley (1-2) - Maç Özeti
İngiltere Premier Lig'in 26. haftasında Southamton, Burnley'i konuk etti. Burnley, St. Mary's Stadyumu'nda konuk olduğu Southampton'ı 2-1'lik skorla mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı. Karşılaşmanın geniş özetini ahaber.com.tr'den izleyebilirsiniz. Southampton - Burnley geniş özet izle...
İngiltere Premier Lig'in 26. haftasında Southamton, Burnley'i konuk etti.
SOUTHAMPTON - BURNLEY ÖZET İZLE
St. Mary's Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın 2. dakikasında Burnley, Westwood'un golüyle 1-0 öne geçti.
18. dakikada Southampton, Ings'in kaydettiği golle mücadelede eşitliği yakaladı.
İlk yarıda başka gol sesi çıkmadı ve iki ekip 1-1'lik skorla soyunma odalarının yolunu tuttu.
İkinci yarının 60. dakikasında deplasman ekibinde Vydra, takımını tekrardan öne geçirdi.
Mücadeledenin kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Burnley 3 puanı hanesine yazdırdı.
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