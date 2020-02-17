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Trabzonspor borsada da kazandırmaya devam ediyor

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Giriş Tarihi: 17.02.2020 Güncelleme Tarihi: 17.02.2020
TRABZONSPOR BORSADA DA KAZANDIRMAYA DEVAM EDİYOR

'de, 'u yenerek bir maçı eksik olmasına rağmen liderliğe yükselen , 'da da yatırımcısına kazandırmaya devam ediyor.

'da işlem gören hisseleri haftaya hızlı yükselişle başlamasının ardından saat 10.45 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 14 primle 5,31 lira seviyelerinden işlem görüyor.

Trabzonspor, 'in 22. haftasında konuk ettiği 'u 2-1 yenerek, galibiyet serisini 6 maça çıkardı ve bir maç eksiğine rağmen 44 puanla liderliğe yükseldi.

Trabzonspor'un Süper Lig'in son 6 haftasındaki galibiyet serisi, borsada hisselerinin yılbaşından bu yana yaklaşık yüzde 150 değer kazanmasını sağladı.

Hafta sonu, BtcTurk 'u 1-0 mağlup eden Galatasaray'ın şampiyonluk yarışında zirveye yaklaşmasıyla birlikte, Galatasaray hisseleri de şu dakikalarda yüzde 14,2 yükselişle 3,31 seviyesinden alıcı buluyor.

Süper Lig'de 6'ncı sırada yer alan Fenerbahçe'nin hisseleri yüzde 5 düşüşle 16,60 lira, 7'nci sıradaki Beşiktaş'ın hisseleri ise yüzde 2,4 primle 2,95 lira seviyelerinde bulunuyor.

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