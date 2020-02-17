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Denizlispor'da Tolunay Kafkas sesleri yükseliyor

SPOR
Giriş Tarihi: 17.02.2020 Güncelleme Tarihi: 17.02.2020
SÜPER LİG EKİBİNDE FLAŞ AYRILIK! İŞTE YENİ HOCA

Süper Lig'in flaş ekiplerinden Denizlispor'da sesleri yükseliyor. Yeşil siyahlı takım bir süredir 'ten boşalan koltuğu tecrübeli antrenör Kafkas'ı ile dolduracak.

Düşme hattında yer alan Hes Kablo Kayserispor'a evinde tek golle yenilip teknik direktör 'le yollarını ayıran Yukatel Denizlispor'da adaylar netleşmeye başladı. Yeşil siyahlılar teknik direktörlük görevi için 5 isim belirledi.

Yeni çalıştırıcısını en kısa sürede belirlemek isteyen yönetimin, ilk etapta TFF Genç Milli Takımlar Sorumlusu 'la görüşeceği öğrenildi.

Başkan Ali Çetin'in Kafkas'ı takımın başına getirmeyi planladığı ve bu hafta içinde görüşmelerin resmiyet kazanacağı vurgulandı.

Tolunay Kafkas dışında alternatifleri de olan Denizlispor'un , , Tayfun Korkut ve Aykut Kocaman'ı da listede tuttuğu bildirildi.

Teknik adamlık kariyerine Kayserispor'da başlayan 51 yaşındaki Tolunay Kafkas, Süper Lig'de Gaziantepspor, Trabzonspor, Kardemir Karabükspor ve Akhisarspor'u çalıştırdı. Deneyimli teknik adam, 2007-2008 sezonunda Kayserispor'la Türkiye Kupası'nı kazandı.

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