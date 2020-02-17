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Beşiktaş'ta kimler gidecek? İşte yanıtı

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Giriş Tarihi: 17.02.2020 Güncelleme Tarihi: 17.02.2020
BEŞİKTAŞ'TA KİMLER GİDECEK? SÜRPRİZ LİSTE BELLİ OLDU

'ta sezon sonu gidecek isimler konusunda  ve yönetimin kafasında liste neredeyse netleşti. Kesin gidecekler listesinde Karius yer alırken, 'ın da satılabileceği öğrenildi.

Sezon sonu gidecek isimler konusunda ve yönetimin kafasında liste neredeyse netleşti. Kalmasına kesin gözüyle bakılan isimler olarak kaleci Ersin, Caner, Gökhan, Necip, Atiba, Dorukhan, Güven öne çıktı. Kesin gidecekler listesine Rebocho başı çekiyor. Karius ve Diaby de peşinde. Herkes Elneny kalsın istiyor ama maliyeti nedeniyle imkansız. O yüzden Mısırlı da yolcu. Satılması istenenler ise; Vida, Ruiz, Roco, Ljajic, Nkoudou, Boyd, Lens ve Burak.

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