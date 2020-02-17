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Paderborn - Hertha Berlin (1-2) - Maç Özeti

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Giriş Tarihi: 17.02.2020
PADERBORN - HERTHA BERLİN 1-2 - MAÇ ÖZETİ

'nın 22. haftasında Paderborn evinde 'i ağırladı. Karşılaşmayı konuk ekip Hertha Berlin 2-1 kazandı. Karşılaşmanın geniş özetini ahaber.com.tr'den izleyebilirsiniz. Paderborn - Hertha Berlin izle...

'nın 22. haftasında Paderborn sahasında ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın 10. dakikasında konuk ekip Dedryck Boyata'nın attığı golle 1-0 öne geçti. Ev sahibi ekip 51. dakikada Dennis Srbeny ile eşitliği sağladı. Hertha Berlin'de 67. dakikada Matheus Cunha skoru 2-1'e getirdi ve maç böyle sona erdi.

Bu sonuçla birlikte Hertha Berlin 26 puana çıkarken, Paderborn 16 puanda kaldı.

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