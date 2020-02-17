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Hoffenheim - Wolfsburg (2-3) - Maç Özeti

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Giriş Tarihi: 17.02.2020
HOFFENHEİM - WOLFSBURG 2-3 - MAÇ ÖZETİ

Wolfsburg, Almanya 1. 'nin (Bundesliga) 22. haftasında deplasmanda Hoffenheim'ı Wout Weghorst'un ikisi penaltı olmak üzere attığı 3 golle 3-2 mağlup ederek puanını 31'e yükseltti. Üst üste 2. yenilgisini alan Hoffenheim ise bu sonuçla 33 puanda kaldı. Karşılaşmanın geniş özetini ahaber.com.tr'den izleyebilirsiniz. Hoffenheim - Wolfsburg geniş özet izle...

Almanya 1. 'nin (Bundesliga) 22. haftasında Wolfsburg, Hoffenheim'a konuk oldu.

TSİ 17.30'da başlayan ve Rhein Neckar Arena'da oynanan maçta Wolfsburg, Wout Weghorst'un hat-trick yaptığı maçta sahadan 3-2 galip ayrıldı.

Hoffenheim'ın golleri ise Christoph Baumgartner ve Andre Kramaric'ten (p) geldi.

Bu sonuçla Wolfsburg'un puanı 31'e çıkarken Hoffenheim 33 puanda kaldı.

BUNDESLIGA'DA OYNANAN MAÇLARIN SONUÇLARI:

RB Leipzig 3 - 0
Paderborn 1 - 2 Hertha Berlin
Union Berlin 2 - 3
Augsburg 1 - 1 Freiburg

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