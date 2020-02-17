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Başkan Erdoğan'dan Avrupa Şampiyonu Karadeniz'e tebrik mesajı

SPOR
Giriş Tarihi: 17.02.2020
ERDOĞAN'DAN AVRUPA ŞAMPİYONU'NA TEBRİK MESAJI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan 'e tebrik mesajı gönderdi.

Milli güreşçi , İsviçreli rakibi Samuel Scherrer'i mağlup ederek Avrupa Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 92 kiloda altın madalya kazandı.

Detaylar gelecek.

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