Başkan Erdoğan'dan Avrupa Şampiyonu Karadeniz'e tebrik mesajı
Giriş Tarihi: 17.02.2020
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Süleyman Karadeniz'e tebrik mesajı gönderdi.
Milli güreşçi Süleyman Karadeniz, İsviçreli rakibi Samuel Scherrer'i mağlup ederek Avrupa Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 92 kiloda altın madalya kazandı.
Detaylar gelecek.
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