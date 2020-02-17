17 Şubat 2020, Pazartesi
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Augsburg - Freiburg (1-1) - Maç Özeti

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Giriş Tarihi: 17.02.2020
AUGSBURG - FREİBURG 1-1 - MAÇ ÖZETİ

'nın 22. haftasında sahasında 'u ağırladı. Karşılaşma 1-1 eşitlikle biterken ev sahibinin golünü , konuk ekibin golünü ise Janik Haberer attı. Karşılaşmanın geniş özetini ahaber.com.tr'den izleyebilirsiniz. Augsburg - Freiburg maç özeti izle...

'nın 22. haftasında evinde 'u ağırladı. Ev sahibi ekip 38. dakikada 'ın golüyle öne geçti ve ilk yarıyı önde kapattı.

İkinci yarıda daha baskılı oynayan konuk ekip 51. dakikada Janik Haberer'in golüyle eşitliği sağladı ve durumu 1-1'e getirdi.

Karşılaşmanın geri kalan süresinde gol sesi çıkmadı ve mücadele 1-1 sona erdi.

Bu sonuçla beraber Augsburg 27 puana yükselirken, Freiburg ise 33 puana yükseldi.

Bundesliga'nın 23. haftasında Augsburg, 23 Şubat Pazar günü saat 17.30'da 'e konuk olacak. Freiburg da 22 Şubat Cumartesi günü saat 17.30'da sahasında Fortuna Düsseldorf ile karşılaşacak.

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