Augsburg - Freiburg (1-1) - Maç Özeti
Almanya Bundesliga'nın 22. haftasında Augsburg sahasında Freiburg'u ağırladı. Karşılaşma 1-1 eşitlikle biterken ev sahibinin golünü Philipp Max, konuk ekibin golünü ise Janik Haberer attı. Karşılaşmanın geniş özetini ahaber.com.tr'den izleyebilirsiniz. Augsburg - Freiburg maç özeti izle...
Almanya Bundesliga'nın 22. haftasında Augsburg evinde Freiburg'u ağırladı. Ev sahibi ekip 38. dakikada Philipp Max'ın golüyle öne geçti ve ilk yarıyı önde kapattı.
İkinci yarıda daha baskılı oynayan konuk ekip 51. dakikada Janik Haberer'in golüyle eşitliği sağladı ve durumu 1-1'e getirdi.
Karşılaşmanın geri kalan süresinde gol sesi çıkmadı ve mücadele 1-1 sona erdi.
Bu sonuçla beraber Augsburg 27 puana yükselirken, Freiburg ise 33 puana yükseldi.
Bundesliga'nın 23. haftasında Augsburg, 23 Şubat Pazar günü saat 17.30'da Bayer Leverkusen'e konuk olacak. Freiburg da 22 Şubat Cumartesi günü saat 17.30'da sahasında Fortuna Düsseldorf ile karşılaşacak.
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