Ersun Yanal hakkında flaş iddia! Hakkınızı helal edin
Fenerbahçe'de flaş Ersun Yanal gelişmesi. Ankaragücü deplasmanında 2-1 yenilen Fenerbahçe'de Yanal, soyunma odasında oyuncularıyla vedalaştı. Tecrübeli hocanın "Bütün sorumluluk benim... Hiçbirinizi suçlamıyorum... Durumumun ne olacağını bilmiyorum. Hepiniz hakkınızı helal edin” dediği iddia edildi.
Fenerbahçe'nin Trabzonspor mağlubiyeti ile başlayan çöküşü, Ankaragücü maçıyla dip yaptı. Başkent'te alınan 2-1'lik mağlubiyet sonrasında teknik direktör Ersun Yanal'ın geleceği tartışılmaya başlandı. Tecrübeli çalıştırıcı, maçın ardından soyunma odasında sadece 30 saniye kaldı ve maçla ilgili hiçbir şey konuşmadı. Sadece "Bütün sorumluluk benim. Hiçbirinizi suçlamıyorum. Benim durumumun ne olacağını bilmiyorum. Hepiniz hakkınızı helal edin" ifadelerini kullandı.
BAZI İSİMLERDEN ELEŞTİRİ
Futbolculardan bazıları Ersun Yanal ile helalleşti. Bazı isimlerin ise eleştirilerde bulunduğu bildirildi. Fenerbahçe'de birkaç futbolcunun özellikle antrenmanlardaki plansız-programsız gidişat ve rakip analizlerindeki zafiyet nedeniyle tecrübeli hocadan rahatsız olduğu, bu nedenle Yanal'la arası bozuk olan çok sayıda futbolcu bulunduğu kaydedildi.
COCU İLE KADERİ AYNI MI OLACAK?
Ankaragücü maçları Fenerbahçe'ye yaramıyor. Yanal'dan önceki teknik direktör Phillip Cocu, 2018-19 sezonunun 10. haftasında, Kadıköy'de 3-1 kaybettiği Ankaragücü maçının ardından görevden alınmıştı. Birkaç haftalık Koeman döneminin ardından teknik direktörlük koltuğuna oturan Yanal, yine bir Ankaragücü mağlubiyetiyle camianın hedefi haline geldi.
TAZMİNAT MADDESİ YOK
Teknik direktör Ersun Yanal, A.Gücü yenilgisi sonrası basın toplantısında, "Başkanımızı yalnız bırakmak istemiyorum. Ancak Fenerbahçe'nin çıkarları neyi gerektiriyorsa yapmaya hazırım" dedi. Tecrübeli hocanın bu ifadeleri "Tazminatını bırakmak istemiyor" şeklinde yorumlandı. Ancak Yanal'ın sözleşmesinde erken fesih tazminatının bulunmadığı öğrenildi. Bilindiği gibi 58 yaşındaki çalıştırıcının sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.
Fenerbahçe, Ersun Yanal'ın görevine son verirse, sezon sonuna kadar olan maaşını ödemek dışında başka bir mali yükün altına girmeyecek. Yılda 1.750 milyon Euro kazanan Yanal, gönderilirse, 10 takside bölünen maaşının kalan 3 taksidi ödenecek. Bu da 525 bin Euro (yaklaşık 3.4 milyon TL) ediyor.
YÖNETİM: DERBİYİ BEKLEYELİM CAMİA: HEMEN GÖNDERİN
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Ankaragücü maçının ardından sessizliğini koruyor. Yönetim, Ersun Yanal'ın geleceği hakkında karar vermek için Galatasaray derbisini beklemenin uygun olacağını düşünüyor. Camiada ise tecrübeli hocaya karşı çok sert tepkiler var. Taraftarlar sosyal medya üzerinden hocanın derhal görevden alınması yönünde görüş belirtiyor. Büyük çoğunluk Fenerbahçe'nin Ersun Yanal ile başarılı olamayacağı fikrinde birleşiyor. Tüm bu gelişmelerin ardından gözler artık Ali Koç'ta... Başkan, Yanal ile bugün olması muhtemel görüşmesinin ardından kararını verecek.
SABAH
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