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Galatasaray'dan flaş Lemina açıklaması

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Giriş Tarihi: 17.02.2020 Güncelleme Tarihi: 17.02.2020
GALATASARAY'DAN LEMİNA AÇIKLAMASI

'in 22. haftasında sahasında ile karşılaşan , maçtan 1-0'lık skorla galip ayrılmıştı. Maçın son dakikalarında Lemina'nın yaşadığı sakatlık, yıldız futbolcunun oyuna devam edememesine neden olmuştu. Sarı kırmızılı ekip yıldız isim hakkında açıklamada bulundu.

Galatasaray'dan yapılan açıklama şöyle;

Oyuncumuz Mario Lemina'nın sponsor hastanemiz Medical Park Bahçelievler Hastanesi'nde yapılan tetkikleri sonrası sağ üst arka adale grubu ve fasyasında orta düzeyde zorlanma (ikinci derece strain) ve kanama tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır.

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