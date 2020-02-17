Galatasaray'dan flaş Lemina açıklaması

Süper Lig'in 22. haftasında sahasında Yeni Malatyaspor ile karşılaşan Galatasaray, maçtan 1-0'lık skorla galip ayrılmıştı. Maçın son dakikalarında Lemina'nın yaşadığı sakatlık, yıldız futbolcunun oyuna devam edememesine neden olmuştu. Sarı kırmızılı ekip yıldız isim hakkında açıklamada bulundu.

Galatasaray'dan yapılan açıklama şöyle;

Oyuncumuz Mario Lemina'nın sponsor hastanemiz Medical Park Bahçelievler Hastanesi'nde yapılan tetkikleri sonrası sağ üst arka adale grubu ve fasyasında orta düzeyde zorlanma (ikinci derece strain) ve kanama tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır.