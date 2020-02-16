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Mainz: 0 - Schalke 04: 0 GENİŞ ÖZET

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Giriş Tarihi: 16.02.2020
MAİNZ: 0 - SCHALKE 04: 0 GENİŞ ÖZET

1. Futbol Ligi'nin (Bundesliga) 22. haftasında evinde 04 ile 0-0 berabere kaldı. Bu sonuçla Mainz 05'in puanı 22, galibiyet hasreti 4 maça çıkan Schalke 04'ün puanı ise 36'ya yükseldi. Karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan milli oyuncu 63. dakikada oyuna girdi. Karşılaşmanın ahaber.com.tr'den izleyebilirsiniz. Mainz - Schalke 04 özet izle...

Milli oyuncu 'ın formasını giydiği 04, 1. Futbol Ligi'nin (Bundesliga) 22. haftasında 'e konuk oldu.

TSİ 20.00'de başlayan ve Opel Arena'da oynanan maçta taraflar sahadan golsüz beraberlikle ayrıldı.

Bu sonuçla Mainz 05'in puanı 22, Schalke 04'ün puanı ise 36'ya yükseldi.

Maça yedek kulübesinde başlayan milli oyuncu Ozan Kabak 63. dakikada oyuna girdi.

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