Mainz: 0 - Schalke 04: 0 GENİŞ ÖZET
Giriş Tarihi: 16.02.2020
Almanya 1. Futbol Ligi'nin (Bundesliga) 22. haftasında Mainz 05 evinde Schalke 04 ile 0-0 berabere kaldı. Bu sonuçla Mainz 05'in puanı 22, galibiyet hasreti 4 maça çıkan Schalke 04'ün puanı ise 36'ya yükseldi. Karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan milli oyuncu Ozan Kabak 63. dakikada oyuna girdi. Karşılaşmanın geniş özetini ahaber.com.tr'den izleyebilirsiniz. Mainz - Schalke 04 özet izle...
Milli oyuncu Ozan Kabak'ın formasını giydiği Schalke 04, Almanya 1. Futbol Ligi'nin (Bundesliga) 22. haftasında Mainz 05'e konuk oldu.
TSİ 20.00'de başlayan ve Opel Arena'da oynanan maçta taraflar sahadan golsüz beraberlikle ayrıldı.
Bu sonuçla Mainz 05'in puanı 22, Schalke 04'ün puanı ise 36'ya yükseldi.
Maça yedek kulübesinde başlayan milli oyuncu Ozan Kabak 63. dakikada oyuna girdi.
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