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Emre Belözoğlu hakkında sakatlık açıklaması! Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu şoku

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Giriş Tarihi: 16.02.2020 Güncelleme Tarihi: 16.02.2020
EMRE BELÖZOĞLU HAKKINDA SAKATLIK AÇIKLAMASI

'nun Süper Lig'in 22. haftasındaki Ankaragücü maçında yaşadığı sakatlık hakkında açıklama geldi. 'de Emre Belözoğlu'nun sol bacağında yırtık tespit edildiği öğrenildi.

'nin Süper Lig'de MKE Ankaragücü ile yaptığı maçta sakatlanan 'nun sol bacağında yırtık tespit edildiği bildirildi.

Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamada, maçın ikinci yarısında oyuna giren ve kısa süre sonra sakatlanan Emre Belözoğlu'nun sol bacağının iç kısmındaki kas zarında yırtık tespit edildiği belirtildi.

Kasında minimal yırtık olduğu belirlenen deneyimli futbolcunun tedavisine başlandığı kaydedildi.

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