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Fenerbahçe'ye şok! Gustavo Galatasaray derbisinde yok

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Giriş Tarihi: 15.02.2020 Güncelleme Tarihi: 15.02.2020
F.BAHÇE'YE ŞOK! G.SARAY DERBİSİNDE OLMAYACAK

'in 22.haftasında oynanan Ankaragücü maçının 85.dakikasında sarı kart gören Luiz cezalı duruma düştü. Gustavo derbisinde görev alamayacak. Öte yandan tecrübeli oyuncu Emre Belözoğlu karşılaşmanın 65.dakikasında sakatlanarak oyundan çıktı. Belözoğlu'nun durumu yapılacak olan MR'dan sonra belli olacak.

'in 22. haftasında MKE Ankaragücü ile , Eryaman Stadı'nda karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertlilerde maç öncesi kart sınırında bulunan Brezilyalı futbolcu Luiz , mücadelenin 85. dakikasında sarı kart görerek 23. haftada oynanacak olan derbisinde cezalı duruma düştü.

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