Fenerbahçe'ye şok! Gustavo Galatasaray derbisinde yok
Giriş Tarihi: 15.02.2020 Güncelleme Tarihi: 15.02.2020
Süper Lig'in 22.haftasında oynanan Ankaragücü maçının 85.dakikasında sarı kart gören Luiz Gustavo cezalı duruma düştü. Gustavo Galatasaray derbisinde görev alamayacak. Öte yandan tecrübeli oyuncu Emre Belözoğlu karşılaşmanın 65.dakikasında sakatlanarak oyundan çıktı. Belözoğlu'nun durumu yapılacak olan MR'dan sonra belli olacak.
Süper Lig'in 22. haftasında MKE Ankaragücü ile Fenerbahçe, Eryaman Stadı'nda karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertlilerde maç öncesi kart sınırında bulunan Brezilyalı futbolcu Luiz Gustavo, mücadelenin 85. dakikasında sarı kart görerek 23. haftada oynanacak olan Galatasaray derbisinde cezalı duruma düştü.
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