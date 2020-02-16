Alanyaspor 0-1 Gençlerbirliği |Maç sonucu ÖZET

Süper Lig'in 22. haftasında zirvedeki iddiasını sürdürmek isteyen Aytemiz Alanyaspor, sahasında Gençlerbirliği'ni konuk etti. Hafta içi Ziraat Türkiye Kupası rövanş maçında Galatasaray'ı eleyerek yarı finale yükselen Alanyaspor, Ankara'da rakibine 1-0 mağlup oldu. Bu sonuçla Akdeniz temsilcisi Süper Lig'deki 7 maçlık yenilmezlik serisi de sona erdi.

Süper Lig'in 22. haftasında zirvedeki iddiasını sürdürmek isteyen Aytemiz Alanyaspor, sahasında Gençlerbirliği'ni konuk etti. Hafta içi Ziraat Türkiye Kupası rövanş maçında Galatasaray'ı eleyerek yarı finale yükselen Alanyaspor, Ankara'da rakibine 1-0 mağlup oldu.

Bu sonuçla Akdeniz temsilcisi Süper Lig'deki 7 maçlık yenilmezlik serisi de sona erdi.

DETAYLAR GELİYOR...

ALANYASPOR-GENÇLERBİRLİĞİ MAÇINDAN SON BİLGİLER

* Süper Lig tarihinde Gençlerbirliği ile oynadığı beş maçı da kaybetmeyen Alanyaspor (3G 2B), rakibini konuk ettiği iki karşılaşmayı da kazandı.

* Gençlerbirliği'nin Süper Lig tarihinde mağlup edemeden en fazla karşılaştığı rakibi Alanyaspor (2B 3M).

* Evinde oynadığı son beş Süper Lig maçını kaybetmeyen Alanyaspor (1B), son üç karşılaşmada rakiplerine puan vermedi.

* Süper Lig'de çıktığı son dört deplasmandan puan alamayan Gençlerbirliği, sezonun ilk altı dış saha karşılaşmasından 8 puan çıkarmıştı (2G 2B 2M).

* Bu sezon Süper Lig'de en fazla kafa golü atan takım Alanyaspor (11). Ligde şu ana kadar kafayla Gençlerbirliği'nden (7) daha fazla gol yiyen tek ekip ise Ankaragücü (9).

* Süper Lig'in 2019/20 sezonunda gole sebep olan hata yapmayan tek takım olan Alanyaspor, aynı zamanda rakiplerin yaptığı hatalar sonucu en fazla gol bulan iki ekipten biri (7; Gaziantep FK ile birlikte).

* Süper Lig'in ilk 21 hafasında öne geçtiği karşılaşmalarda en fazla puan kaybeden takım Gençlerbirliği (15). Alanyaspor ise skor avantajını yakaladığı 13 maçta mağlubiyet almadı (11G 2B).

* Bu sezon Süper Lig'de en fazla gol sevinci yaşayan iki isimden biri olan Alanyaspor forveti Papiss Cisse (16; Alexander Sörloth ile birlikte), aynı zamanda yaptığı gol katkısıyla takımına en fazla puan kazandıran oyuncu konumunda (17 puan; 16 gol & 1 asist).

* Süper Lig'in 2019/20 sezonunda Gençlerbirliği formasıyla en fazla gol pası veren oyuncu olan Daniel Candeias (4), bu asistlerin tamamını deplasmanda yaptı.

* Süper Lig kariyerinde Alanyaspor'a konuk olduğu ilk iki maçı gol yemeden kazanan Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, daha sonraki iki karşılaşmadan mağlup ayrıldı.