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Alanyaspor 0-1 Gençlerbirliği |Maç sonucu ÖZET

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Giriş Tarihi: 16.02.2020 Güncelleme Tarihi: 16.02.2020
YENİLMEZLİK SERİSİ ANKARA'DA SONA ERDİ

'in 22. haftasında zirvedeki iddiasını sürdürmek isteyen Aytemiz , sahasında 'ni konuk etti. Hafta içi Ziraat Türkiye Kupası rövanş maçında Galatasaray'ı eleyerek yarı finale yükselen Alanyaspor, Ankara'da rakibine 1-0 mağlup oldu. Bu sonuçla temsilcisi Süper Lig'deki 7 maçlık yenilmezlik serisi de sona erdi.

'in 22. haftasında zirvedeki iddiasını sürdürmek isteyen Aytemiz , sahasında 'ni konuk etti. Hafta içi Ziraat Türkiye Kupası rövanş maçında Galatasaray'ı eleyerek yarı finale yükselen Alanyaspor, Ankara'da rakibine 1-0 mağlup oldu.

Bu sonuçla temsilcisi Süper Lig'deki 7 maçlık yenilmezlik serisi de sona erdi.

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Alanya Gençlerbirliği maçı CANLI anlatım İZLE |Video ALANYA GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI CANLI ANLATIM İZLE |VİDEO

ALANYASPOR-GENÇLERBİRLİĞİ MAÇINDAN SON BİLGİLER

* Süper Lig tarihinde Gençlerbirliği ile oynadığı beş maçı da kaybetmeyen Alanyaspor (3G 2B), rakibini konuk ettiği iki karşılaşmayı da kazandı.

* Gençlerbirliği'nin Süper Lig tarihinde mağlup edemeden en fazla karşılaştığı rakibi Alanyaspor (2B 3M).

* Evinde oynadığı son beş Süper Lig maçını kaybetmeyen Alanyaspor (1B), son üç karşılaşmada rakiplerine puan vermedi.

* Süper Lig'de çıktığı son dört deplasmandan puan alamayan Gençlerbirliği, sezonun ilk altı dış saha karşılaşmasından 8 puan çıkarmıştı (2G 2B 2M).

* Bu sezon Süper Lig'de en fazla kafa golü atan takım Alanyaspor (11). Ligde şu ana kadar kafayla Gençlerbirliği'nden (7) daha fazla gol yiyen tek ekip ise Ankaragücü (9).

* Süper Lig'in 2019/20 sezonunda gole sebep olan hata yapmayan tek takım olan Alanyaspor, aynı zamanda rakiplerin yaptığı hatalar sonucu en fazla gol bulan iki ekipten biri (7; FK ile birlikte).

* Süper Lig'in ilk 21 hafasında öne geçtiği karşılaşmalarda en fazla puan kaybeden takım Gençlerbirliği (15). Alanyaspor ise skor avantajını yakaladığı 13 maçta mağlubiyet almadı (11G 2B).

* Bu sezon Süper Lig'de en fazla gol sevinci yaşayan iki isimden biri olan Alanyaspor forveti (16; Alexander Sörloth ile birlikte), aynı zamanda yaptığı gol katkısıyla takımına en fazla puan kazandıran oyuncu konumunda (17 puan; 16 gol & 1 asist).

* Süper Lig'in 2019/20 sezonunda Gençlerbirliği formasıyla en fazla gol pası veren oyuncu olan Daniel Candeias (4), bu asistlerin tamamını deplasmanda yaptı.

* Süper Lig kariyerinde Alanyaspor'a konuk olduğu ilk iki maçı gol yemeden kazanan Gençlerbirliği Teknik Direktörü , daha sonraki iki karşılaşmadan mağlup ayrıldı.

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