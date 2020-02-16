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Son dakika haberi... Milli güreşçi Süleyman Karadeniz Avrupa şampiyonu oldu

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Giriş Tarihi: 16.02.2020 Güncelleme Tarihi: 16.02.2020
SÜLEYMAN KARADENİZ AVRUPA ŞAMPİYONU OLDU

dakika haberine göre, Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 92 kiloda mücadele eden Süleyman , İsviçreli Samuel Scherrer’i mağlup ederek altın madalya kazandı.

Güreş Şampiyonası'nda erkekler serbest stil 92 kilo finalinde milli güreşçi Süleyman , İsviçreli rakibi Samuel Scherrer'i 3-0 yenerek şampiyon oldu.

İtalya'nın başkenti Roma'daki Pellicone Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyonun yedinci ve gününde, erkekler serbest stilde final müsabakaları yapıldı.

Erkekler serbest stil 92 kilo finalinde Süleyman Karadeniz, İsviçreli Samuel Scherrer ile karşılaştı.

TÜRKİYE'NİN 2020 AVRUPA GÜREŞ ŞAMPİYONASI'NDA KAZANDIĞI İLK VE TEK ALTIN MADALYA OLDU
Milli güreşçi Süleyman, rakibini 3-0 yenerek altın madalyaya uzandı.

Avrupa şampiyonluğu elde eden Süleyman'ın madalyası, Türkiye'nin 2020 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kazandığı ilk ve tek altın madalya oldu.

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