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PFDK'dan Fenerbahçe maçı öncesi Galatasaray'a kötü haber! Kulübede olamayacak

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Giriş Tarihi: 16.02.2020 Güncelleme Tarihi: 16.02.2020
PFDK CEZALARI AÇIKLADI! DERBİDE KULÜBEDE OLMAYACAK

'dan () 'a derbisi öncesi kötü haber. PFDK Galatasaray Yardımcı Antrenörü 'a 2 maç ceza verildiğini açıkladı. Şaş, 'in 23. Hafta Fenerbahçe Galatasaray mücadelesinde kulübede olamayacak.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) (), 'ın yardımcı antrenörü 'a 2 maç men cezası verdi.

DERBİDE KULÜBEDE OLMAYACAK

TFF'den yapılan açıklamada kurulun, Galatasaray'ın Ziraat Türkiye Kupası'nda Aytemiz Alanyaspor ile yaptığı maçta rakip takım teknik sorumlusuna yönelik hakareti nedeniyle Hasan Şaş'a 2 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ile 13 bin lira para cezası verdiği bildirildi.

Şaş, 'in 23. Hafta Galatasaray mücadelesinde kulübede olamayacak.

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