PFDK'dan Fenerbahçe maçı öncesi Galatasaray'a kötü haber! Kulübede olamayacak

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Galatasaray'ın yardımcı antrenörü Hasan Şaş'a 2 maç men cezası verdi.

DERBİDE KULÜBEDE OLMAYACAK

TFF'den yapılan açıklamada kurulun, Galatasaray'ın Ziraat Türkiye Kupası'nda Aytemiz Alanyaspor ile yaptığı maçta rakip takım teknik sorumlusuna yönelik hakareti nedeniyle Hasan Şaş'a 2 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ile 13 bin lira para cezası verdiği bildirildi.

Şaş, Süper Lig'in 23. Hafta Fenerbahçe Galatasaray mücadelesinde kulübede olamayacak.