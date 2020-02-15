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UEFA, Manchester City'yi 2 yıl Avrupa kupalarından men etti

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Giriş Tarihi: 15.02.2020 Güncelleme Tarihi: 15.02.2020
UEFA, MANCHESTER CİTY'Yİ 2 YIL AVRUPA KUPALARINDAN MEN ETTİ

, futbol takımına kuralları gereği Avrupa kupalarından 2 yıl men ve 30 milyon euro para cezası verdi.

, takımlarından 'ye kuralları gereği Avrupa kupalarında 2020-2021 ve 2021-2022 sezonlarından men ve 30 milyon euro para cezası verdi.

UEFA'dan yapılan açıklamada, UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu tarafından İngiliz kulübüne verilen cezanın, 2012-2016 yılları arasında finansal kuralları ihlal ettiği gerekçesiyle uygulandığı belirtildi.

İngiliz kulübünün, kararı Uluslararası 'ne (CAS) taşıyabileceği aktarıldı.

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