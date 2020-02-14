Başakşehir 1-0 Beşiktaş | Maç sonucu

Süper Lig'in 22. haftasında perde dev bir maçla açıldı. Ligin iki güçlü ekibi Beşiktaş ve Başakşehir kozlarını Fatih Terim Stadyumu'nda paylaştı. Zirve yolunda çok önemli olan karşılaşmayı ev sahibi Medipol Başakşehir, Demba Ba'nın 50. dakikada attığı golle 1-0 kazandı.

Süper Lig'in 22. haftasının açılış maçında Medipol Başakşehir sahasında Beşiktaş'ı konuk etti. Ev sahibi ekip mücadeleyi 1-0 kazanarak çok önemli bir 3 puanın sahibi oldu ve zirve yolunda hata yapmadı. Başakşehir'e galibiyeti getiren golü 50. dakikada Demba Ba kaydetti. Bu sonuçla Medipol Başakşehir puanını 43'e yükselterek maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Beşiktaş ise 2 maç sonra mağlup olarak 36 puanla 6. sırada kaldı.

SERGEN YALÇIN'IN İLK MAĞLUBİYETİ

Beşiktaş'ta Abdullah Avcı'nın yerine göreve gelen Sergen Yalçın, takımın��n başındaki ilk mağlubiyetini Medipol Başakşehir'e karşı aldı. Siyah-beyazlılar, Sergen Yalçın'la Çaykur Rizespor ve Gaziantep FK karşılaşmalarından galip ayrılmıştı.

DEMBA BA ESKİ TAKIMINA ATTI

Medipol Başakşehir'in golcü futbolcusu Demba Ba karşılaşmanın 60. dakikasında sahneye çıktı ve takımına galibiyeti getiren golü kaydetti. Bir dönem Beşiktaş forması giyen Senegalli yıldız, eski takımına attığı golden sonra sevinmedi.

MERT GÜNOK YILDIZLAŞTI

Başakşehir ve milli takımın başarılı kalecisi Mert Günok, Beşiktaş maçında adeta kalesinde duvar ördü. Kritik kurtarışlar yapan deneyimli kaleci, siyah-beyazlıların üst üste şutlarını savuşturarak bu sezon en çok kurtarış yaptığı maçı oynadı.