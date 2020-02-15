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Milli güreşçi Süleyman Atlı Avrupa ikincisi oldu

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Giriş Tarihi: 15.02.2020 Güncelleme Tarihi: 15.02.2020
MİLLİ GÜREŞÇİ SÜLEYMAN ATLI AVRUPA İKİNCİSİ OLDU

, serbest stil 57 kiloda Rus rakibi 'e 3-1 yenildi ve aldı.

Avrupa Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 57 kilo finalinde mindere çıkan , Rus rakibi 'e 3-1 yenilerek Avrupa ikincisi oldu.

'nın başkenti Roma'daki Pellicone Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyonun altıncı gününe, erkekler serbest stilde eleme ve final müsabakalarıyla devam edildi.

Şampiyonaya unvanını korumak için gelen Süleyman Atlı, 57 kilo finalinde Rus Azamat Tuskaev ile karşılaştı. Tuskaev'e 3-1 yenilen , aldı.

Süleyman Atlı'nın madalyası, 'nın bu şampiyonada serbest stilde kazandığı ilk madalya oldu.

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