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Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den flaş açıklama: Ağlamamak için kendimi zor tutuyorum

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Giriş Tarihi: 15.02.2020 Güncelleme Tarihi: 15.02.2020
BAŞKAN ÇEBİ: AĞLAMAMAK İÇİN KENDİMİ ZOR TUTUYORUM

Başkanı , toplantısında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Başkan Çebi konuşma sırasında duygulanarak "Ben  A.Ş'den hakkım olan paramı aldım, çalmadım... Sen de paranı koydun, 1 sene sonra aldın. Ben 6 sene sonra aldım. Biraz adaletli, vicdanlı ol. Duracağın yeri iyi bil. Ben gibi kaçmadım, buradayım! Çok üzgünüm arkadaşlar, ağlamamak için kendimi zor tutuyorum." dedi.

Başkanı , toplantısında flaş açıklamalarda bulundu.

Ahmet Nur Çebi'nin öne çıkan sözleri şu şekilde;

'ye söyledim... Artık yaşlı, algı yaratan hakemler istemiyoruz. Genç hakemler olsun. Hata yapacaksa genç hakemler yapsın. Oralarda temaslarımız var, bizi dinliyorlar. VAR konusu var. Şeffaf olun diyoruz. Şeffaf olmayan toplum mutlu olamaz. Açıklanamaz diyorlar.

''GÖZTEPE MAÇINDA KURAL HATASI YAPILDI''
maçında olay belli, kural hatası yapıldı. IFAB'ın ne yazdığını bize açıklanmasını istiyoruz. Tahkim inşallah hakkımızı iade edecek. Etmezse de artık sadece Tahkim ile bitmiyor...

''FİKRET ORMAN HAKKINDA...''
Ben ile ilgili bildiklerimi, bilmediklerimi burada anlatmak istemiyorum. Denetleme kurulu çalışmasına başladı ve her şey ortaya çıkacak.

Biz, yönetiminde şampiyonluğu kaybettiğimiz zaman Fikret Orman ve yönetimi tarafından Şenol Güneş'in hedef haline getirildiğini ve hocanın küstürüldüğünü zaten biliyoruz. Koyacağınız göğsün içinde vicdan olacak. Ben göğsümü değil, vücudumu koydum...

''AĞLAMAMAK İÇİN KENDİMİ ZOR TUTUYORUM''
Ben A.Ş'den hakkım olan paramı aldım, çalmadım... Sen de paranı koydun, 1 sene sonra aldın. Ben 6 sene sonra aldım. Biraz adaletli, vicdanlı ol. Duracağın yeri iyi bil. Ben Fikret Orman gibi kaçmadım, buradayım! Çok üzgünüm arkadaşlar, ağlamamak için kendimi zor tutuyorum.

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