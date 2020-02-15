Son dakika haberi | Beşiktaş'ın borcu açıklandı
Son dakika haberi...Beşiktaş Divan Kurulu'nda kulübün güncel borcu açıklandı. Beşiktaş'ın güncel borcunun 2 milyar 961 milyon 902 bin 493 TL olduğu belirtildi.
Beşiktaş Kulübü'nün olağan divan kurulunda denetim kurulu raporu da açıklandı. Siyah-beyazlıların, 2 milyar 961 milyon 902 bin 493 TL borcu bulunuyor.
Beşiktaş'ta gerçekleşen olağan divan kurulu toplantısında denetim kurulu raporu da açıklandı. Raporda siyah-beyazlı kulübün borcu da belli oldu. Denetim Kurulu Başkanı Feyyaz Tuncel, Beşiktaş Futbol Yatırımları A.Ş.'nin borcunun 30 Kasım 2019 tarihi itibariyle 2 milyar 357 milyon 613 bin 723 TL, Beşiktaş Kulübü Derneği'nin borcunun ise 31 Aralık 2019 tarihi itibariyle 604 milyon 288 bin 770 TL olduğunu belirtti. Tuncel, Beşiktaş'ın toplam borcunu 2 milyar 961 milyon 902 bin 493 TL olarak ifade etti. Alacağı 272 milyon 529 bin 188 TL olan siyah-beyazlı kulübün borç-alacak farkı ise 2 milyar 689 milyon 373 bin 305 TL olarak belirlendi.
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