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Türk Telekom Fenerbahçe Beko | CANLI İZLE

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Giriş Tarihi: 14.02.2020
TÜRK TELEKOM FENERBAHÇE BEKO | CANLI İZLE

Solgar Vitamin Erkekler Türkiye Kupası'nda yarı final heyecanı yaşanıyor. Çeyrek finalde Pınar Karşıyaka'yı eleyen , Fenerbahçe Beko ile karşı karşıya geliyor. Ankara'da oynanan karşılaşmada iki ekibin de hedefi, finale yükselerek kupayı müzesine götürmek. Zorlu karşılaşmanın canlı yayını ahaber.com.tr'de...

Basketbol yarı final maçlarının heyecanıyla devam ediyor. Çeyrek finalde İzmir ekibi Pınar Karşıyaka'yı saf dışı bırakan ile Balıkesir temsilcisi Bandırma'yı eleyen Fenerbahçe Beko, yarı finalde rakip oldular. İki ekip de kazanıp finalde Darüşşafaka Tekfen'in rakibi olmayı amaçlıyor. Zorlu karşılaşmanın canlı yayını ahaber.com.tr'de...

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