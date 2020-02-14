Türk Telekom Fenerbahçe Beko | CANLI İZLE
Giriş Tarihi: 14.02.2020
Solgar Vitamin Erkekler Türkiye Kupası'nda yarı final heyecanı yaşanıyor. Çeyrek finalde Pınar Karşıyaka'yı eleyen Türk Telekom, Fenerbahçe Beko ile karşı karşıya geliyor. Ankara'da oynanan karşılaşmada iki ekibin de hedefi, finale yükselerek kupayı müzesine götürmek. Zorlu karşılaşmanın canlı yayını ahaber.com.tr'de...
Basketbol Türkiye Kupası yarı final maçlarının heyecanıyla devam ediyor. Çeyrek finalde İzmir ekibi Pınar Karşıyaka'yı saf dışı bırakan Türk Telekom ile Balıkesir temsilcisi Bandırma'yı eleyen Fenerbahçe Beko, yarı finalde rakip oldular. İki ekip de kazanıp finalde Darüşşafaka Tekfen'in rakibi olmayı amaçlıyor. Zorlu karşılaşmanın canlı yayını ahaber.com.tr'de...
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