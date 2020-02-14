14 Şubat 2020, Cuma
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Tahkim Kurulu'ndan flaş Sörloth kararı

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Giriş Tarihi: 14.02.2020
TAHKİM KURULU'NDAN FLAŞ SÖRLOTH KARARI

, 'un 2 maçlık cezasını 1 maça indirdi. Kupa maçında cezasını çeken Sörloth, maçında forma giyebilecek. Alexander Sörloth'un cezasını 1 maçtan men ve 4.500 TL olarak değiştirdi.

, 'un 2 maçlık cezasını 1 maça indirdi. Kupa maçında cezasını çeken Sörloth, maçında forma giyebilecek. Alexander Sörloth'un cezasını 1 maçtan men ve 4.500 TL olarak değiştirdi.

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