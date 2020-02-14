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Son dakika: TFF Tahkim Kurulu'ndan flaş Trabzonspor açıklaması

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Giriş Tarihi: 14.02.2020 Güncelleme Tarihi: 14.02.2020
TFF TAHKİM KURULU'NDAN FLAŞ TRABZONSPOR AÇIKLAMASI

Son dakika haberi... , Trabzonsporlu Alexander Sörloth'un cezasının 1 maça düşürüldüğünü duyurdu.

, Alexander Sörloth'un 2 maçlık cezasını 1 maça indirdi. Kupa maçında cezasını çeken Sörloth, Sivasspor maçında forma giyebilecek. Alexander Sörloth'un cezasını 1 maçtan men ve 4.500 TL olarak değiştirdi.

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