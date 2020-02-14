Son dakika: TFF Tahkim Kurulu'ndan flaş Trabzonspor açıklaması
Giriş Tarihi: 14.02.2020 Güncelleme Tarihi: 14.02.2020
Son dakika haberi... TFF Tahkim Kurulu, Trabzonsporlu Alexander Sörloth'un cezasının 1 maça düşürüldüğünü duyurdu.Tahkim Kurulu, Alexander Sörloth'un 2 maçlık cezasını 1 maça indirdi. Kupa maçında cezasını çeken Sörloth, Sivasspor maçında forma giyebilecek. Alexander Sörloth'un cezasını 1 maçtan men ve 4.500 TL olarak değiştirdi.
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