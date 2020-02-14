Son dakika haberi | Shane Larkin A Milli Basketbol Takımı kadrosundan çıkarıldı

Son dakika haberi... Anadolu Efes'in Türk vatandaşlığına geçen yıldız oyuncusu Shane Larkin, sakatlığı nedeniyle A Milli Basketbol Takımı kadrosundan çıkarıldı.

Türk vatandaşlığına geçen Anadolu Efes'in yıldız basketbolcusu Shane Larkin, sakatlığı nedeniyle A Milli Takım kadrosundan çıkarıldı.

FIBA'dan yapılan açıklama şöyle;

FIBA 2021 Erkekler Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Ankara'da 21 Şubat 2020 Cuma günü Hollanda ve 24 Şubat 2020 Pazartesi günü deplasmanda İsveç ile karşılaşacak olan A Erkek Milli Takımımızda Shane Larkin sakatlığı nedeniyle kadroda yer alamayacak.

Türkiye Basketbol Federasyonu Sağlık Kurulu raporu sonucunda Shane Larkin'in; 10 gün boyunca forma giyemeyeceği belirtildi.