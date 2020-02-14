14 Şubat 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

Son dakika haberi | Shane Larkin A Milli Basketbol Takımı kadrosundan çıkarıldı

SPOR
Giriş Tarihi: 14.02.2020 Güncelleme Tarihi: 14.02.2020
ÜNLÜ OYUNCU MİLLİ TAKIM KADROSUNDAN ÇIKARILDI!

Son dakika haberi... 'in Türk vatandaşlığına geçen yıldız oyuncusu , sakatlığı nedeniyle A Milli Basketbol Takımı kadrosundan çıkarıldı.

Türk vatandaşlığına geçen 'in yıldız basketbolcusu , sakatlığı nedeniyle A kadrosundan çıkarıldı.

'dan yapılan açıklama şöyle;

FIBA 2021 Erkekler Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde 'da 21 Şubat 2020 Cuma günü ve 24 Şubat 2020 Pazartesi günü deplasmanda ile karşılaşacak olan A Erkek Milli Takımımızda Shane Larkin sakatlığı nedeniyle kadroda yer alamayacak.

Türkiye Basketbol Federasyonu Sağlık Kurulu raporu sonucunda Shane Larkin'in; 10 gün boyunca forma giyemeyeceği belirtildi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER SPOR HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN