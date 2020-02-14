Son dakika haberi | Shane Larkin A Milli Basketbol Takımı kadrosundan çıkarıldı
Giriş Tarihi: 14.02.2020 Güncelleme Tarihi: 14.02.2020
Son dakika haberi... Anadolu Efes'in Türk vatandaşlığına geçen yıldız oyuncusu Shane Larkin, sakatlığı nedeniyle A Milli Basketbol Takımı kadrosundan çıkarıldı.
Türk vatandaşlığına geçen Anadolu Efes'in yıldız basketbolcusu Shane Larkin, sakatlığı nedeniyle A Milli Takım kadrosundan çıkarıldı.
FIBA'dan yapılan açıklama şöyle;
FIBA 2021 Erkekler Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Ankara'da 21 Şubat 2020 Cuma günü Hollanda ve 24 Şubat 2020 Pazartesi günü deplasmanda İsveç ile karşılaşacak olan A Erkek Milli Takımımızda Shane Larkin sakatlığı nedeniyle kadroda yer alamayacak.
Türkiye Basketbol Federasyonu Sağlık Kurulu raporu sonucunda Shane Larkin'in; 10 gün boyunca forma giyemeyeceği belirtildi.
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