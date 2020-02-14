Darüşşafaka Tekfen - Galatasaray Doğa Sigorta A Spor CANLI şifresiz izle |Video
Basketbol Türkiye Kupası yarı final heyecanı A Spor'da yaşanıyor. Basketbolseverler Darüşşafaka Tekfen - Galatasaray Doğa Sigorta karşılaşmasını şifresiz A Spor ve ahaber.com.tr sayfamız üzerinden izleyebilecekler.
Basketbol Türkiye Kupası yarı final heyecanı A Spor'da yaşanıyor. Basketbolseverler Darüşşafaka Tekfen - Galatasaray Doğa Sigorta karşılaşmasını şifresiz A Spor ve ahaber.com.tr sayfamız üzerinden izleyebilecekler.
Çeyrek finalde Anadolu Efes'i eleyen Darüşşafaka Tekfen, Tofaş'ı eleyen Galatasaray ile karşı karşıya geliyor.
Ankara Spor Salonu'nda oynanan karşılaşma saat 17.30'da başladı. Dev mücadele A Spor'dan canlı yayınlanıyor.
Solgar Vitamin Erkekler Türkiye Kupası'nda final mücadelesi 15 Şubat Pazar günü saat 17'de başlayacak. Yarı final ve final maçlarına Ankara Spor Salonu ev sahipliği yapacak.
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