14 Şubat 2020, Cuma
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Darüşşafaka Tekfen - Galatasaray Doğa Sigorta A Spor CANLI şifresiz izle |Video

SPOR
Giriş Tarihi: 14.02.2020 Güncelleme Tarihi: 14.02.2020
DARÜŞŞAFAKA - GALATASARAY A SPOR CANLI İZLE

Basketbol  yarı final heyecanı A Spor'da yaşanıyor. Basketbolseverler karşılaşmasını şifresiz A Spor ve .com.tr sayfamız üzerinden izleyebilecekler.

Basketbol Türkiye Kupası yarı final heyecanı A Spor'da yaşanıyor. Basketbolseverler Darüşşafaka Tekfen - Galatasaray Doğa Sigorta karşılaşmasını şifresiz A Spor ve ahaber.com.tr sayfamız üzerinden izleyebilecekler.

Çeyrek finalde 'i eleyen , Tofaş'ı eleyen Galatasaray ile karşı karşıya geliyor.

Ankara Spor Salonu'nda oynanan karşılaşma saat 17.30'da başladı. Dev mücadele A Spor'dan canlı yayınlanıyor.

ASpor CANLI YAYIN

Solgar Vitamin Erkekler 'nda final mücadelesi 15 Şubat Pazar günü saat 17'de başlayacak. Yarı final ve final maçlarına Ankara Spor Salonu ev sahipliği yapacak.

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