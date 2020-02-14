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Sergen Yalçın 3 isim için onay verdi

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Giriş Tarihi: 14.02.2020 Güncelleme Tarihi: 14.02.2020
SERGEN YALÇIN 3 İSİM İÇİN ONAY VERDİ

'ın yeni hocası , iç transfer için yönetime onay verdi. Siyah Beyazlı yönetim, Sergen Yalçın'dan tam not alan Atiba,  ve 'in sözleşmesini uzatma kararı aldı.

'ta yönetim, bu sezon sergiledikleri performansla teknik heyetin gözüne giren ve 'dan tam not alan Atiba, ve 'in sözleşmesini uzatma kararı aldı.

Beşiktaş'ta yönetim gelecek sezon için çalışmalarını sürdürüyor... Bu doğrultuda Başkan 'nin Teknik Direktör Sergen Yalçın'la bir durum değerlendirmesi yaptığı ortaya çıktı.

Takvim'de yer alan habere göre görüşme sonrasında tecrübeli oyuncular Atiba, Gökhan Gönül ve Caner Erkin'le sözleşmelerin yenilenmesine karar verildi. Kanadalı futbolcu Atiba ile 1 yıl, Gökhan Gönül ve Caner'le de 2 yıllık sözleşme imzalanması planlanıyor.

Siyah-beyazlı yönetimin Gökhan Gönül ve Caner Erkin'den indirim istediği ve iki futbolcunun da yıllık ücretlerinde indirim yapmayı kabul ettiği gelen bilgiler arasında yer alıyor.

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