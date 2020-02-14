Sergen Yalçın 3 isim için onay verdi
Beşiktaş'ın yeni hocası Sergen Yalçın, iç transfer için yönetime onay verdi. Siyah Beyazlı yönetim, Sergen Yalçın'dan tam not alan Atiba, Gökhan Gönül ve Caner Erkin'in sözleşmesini uzatma kararı aldı.
Beşiktaş'ta yönetim, bu sezon sergiledikleri performansla teknik heyetin gözüne giren ve Sergen Yalçın'dan tam not alan Atiba, Gökhan Gönül ve Caner Erkin'in sözleşmesini uzatma kararı aldı.
Beşiktaş'ta yönetim gelecek sezon için çalışmalarını sürdürüyor... Bu doğrultuda Başkan Ahmet Nur Çebi'nin Teknik Direktör Sergen Yalçın'la bir durum değerlendirmesi yaptığı ortaya çıktı.
Takvim'de yer alan habere göre görüşme sonrasında tecrübeli oyuncular Atiba, Gökhan Gönül ve Caner Erkin'le sözleşmelerin yenilenmesine karar verildi. Kanadalı futbolcu Atiba ile 1 yıl, Gökhan Gönül ve Caner'le de 2 yıllık sözleşme imzalanması planlanıyor.
Siyah-beyazlı yönetimin Gökhan Gönül ve Caner Erkin'den indirim istediği ve iki futbolcunun da yıllık ücretlerinde indirim yapmayı kabul ettiği gelen bilgiler arasında yer alıyor.
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